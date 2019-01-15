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Калюжі “крові”. В Одесі затримали учасників акції під Генконсульством РФ

Поліція затримала під генконсульством РФ учасників акції на підтримку полонених українських моряків.

Активисті під консульством

Приблизно 50 учасників акції, які є членами різних патріотичних організацій, прийшли під консульство Росії і хотіли облити червоною фарбою ворота і паркан, повідомляє Думська.

Така фарба, на їхню думку, символізувала б кров.

Поліція затримала двох осіб. Під час затримань ця фарба розлилася на активістів і поліцейських.

– Дійство планувалося суто мирне, фарба ця легко змивається. Який сенс було застосовувати силу, незрозуміло, – каже один з організаторів Віталій Кожухар.

Читайте: Російські активісти зібрали для українських моряків більше 200 тис. грн

У свою чергу, речник Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що під час акції на підтримку наших військовополонених моряків один з активістів вдався до хуліганських дій.

– Він жбурнув банку з фарбою у паркан, але та потрапила на нацгвардійців замість паркану, – написав Форостяк у Facebook.

Він також відзначив, що поліція підтримує українських моряків, які незаконно ув’язнені в Росії, але такі дії активіста не знайшли розуміння не лише у правоохоронців, а й у присутніх на акції, що марно намагались відговорити хлопця від своїх намірів.

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Калюжі “крові”. В Одесі затримали учасників акції під Генконсульством РФ / 4 фотографии

Опубліковано Думская ТВ Вівторок, 15 січня 2019 р.

Нагадаємо, суд над українськими моряками в Росії зробили закритим.

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