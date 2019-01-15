На жителів Деснянського району Києва почали подавати до суду за борги по комунальних послугах. Позови поки пред’явлені тільки самим злісним неплатникам.
На жителів Деснянського району Києва почали подавати позови до суду через борги по комунальних послугах, розповів голова Деснянської райдержадміністрації Геннадій Заболотний, пише KV.
Загальна сума на стягнення від злісних боржників становить 6 млн гривень, але виселень через борги немає.
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За інформацією Заболотного, жителі заборгували понад 20 млн гривень.
– Це фактично місячна плата всього району, – сказав він.
Раніше Факти ICTV дізналися, які методи допоможуть заощадити на оплаті щомісячних платежів.
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