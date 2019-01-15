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На киян подають до суду за борги по комуналці

На жителів Деснянського району Києва почали подавати до суду за борги по комунальних послугах. Позови поки пред’явлені тільки самим злісним неплатникам.

На киян подають до суду за борги по комуналці

На жителів Деснянського району Києва почали подавати позови до суду через борги по комунальних послугах, розповів голова Деснянської райдержадміністрації Геннадій Заболотний, пише KV.

Загальна сума на стягнення від злісних боржників становить 6 млн гривень, але виселень через борги немає.

Читайте: Що зміниться з 2019 року: зарплати, комуналка, курс долара

За інформацією Заболотного, жителі заборгували понад 20 млн гривень.

– Це фактично місячна плата всього району, – сказав він.

Раніше Факти ICTV дізналися, які методи допоможуть заощадити на оплаті щомісячних платежів.

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