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Ціну на газ можуть знову підняти: коли і на скільки

У Мінсоцполітики прогнозують чергове підвищення цін на газ для населення з 1 травня – на 20%, якщо збережеться існуюча формула.

Газ

Чергове подорожчання газу в 2019 році допускає міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Еспресо.TV.

За його словами, для формування ціни на газ є постанова Кабміну, яка знижує її відповідно до розрахунку за формулою.

– З 1 листопада 2018 року це 60% від загальної ціни, яка є за формулою. Ця формула передбачає з 1 травня підвищення до 80% від загальної ціни на газ, – сказав він.

Таким чином, як пояснив Рева, підвищення цін на газ з 1 травня може скласти 20%, але тільки в тому випадку, якщо ця формула буде діяти і далі.

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– Все це буде залежати від багатьох факторів, – додав міністр.

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року в Україні підвищили ціну на газ для населення на 23,5%.

Фото: Pixabay

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