За 2018 рік борщовий набір здорожчав майже у два рази, або на 27,7 грн.

Борщовий набір станом на кінець грудня 2018 року коштував 56,6грн, а на кінець минулого року – 28,9грн, пише голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

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До овочевого кошика ввійшло по кілограму всіх овочів борщового набору, а саме: буряк, капуста, картопля, морква та цибуля.

Динаміка росту ціни продуктів овочевого кошику:

Цибуля

Грудень 2017р – 5,5 грн

Грудень 2018р – 16,8 грн

Зростання за рік більше ніж в 3 рази, або на 11,3 грн.

Капуста

У 2017р – 4,4грн

У 2018р – 8,9грн

Індекс зростання – у 2 рази, або на 4,5 грн.

Морква

наприкінці 2017р – 6,7 грн

наприкінці 2018р – 12 грн

Купуємо на 79% дорожче, або на 5,3 грн.

Буряк

2017 рік – 6,3 грн

2018 рік – 10,9 грн

Ціна зросла на 73%, або на 4,6 грн.

Картопля

У грудні 2017 року – 6 грн

У грудні 2018 року – 8 грн

Індекс зростання за рік 33%, або 2грн.

Раніше Факти ICTV писали, що у Мінсоцполітики прогнозують чергове підвищення цін на газ для населення з 1 травня – на 20%, якщо збережеться існуюча формула.

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