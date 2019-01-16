PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні побудують новий аеропорт - Омелян/

В Україні побудують новий аеропорт – Омелян

У Дніпропетровській області цього року розпочнеться будівництво нового аеропорту.

Аеропорт

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у 2019 році в Дніпропетровській області розпочнуть будувати новий аеропорт, передає Прямий.

За словами Омеляна, цей аеропорт стане першим, який фактично будуватиметься з часів незалежності України.

Новий аеропорт має знаходитися між Дніпром і Запоріжжям і стати так званим хабовим аеропортом.

Міністр інфраструктури додав, що його будівництво триватиме не менше двох років.

Читайте: В аеропорту Миколаєва через снігопад не зміг приземлитися літак з Єгипту

До слова, в американському аеропорту Хартсфілд-Джексона виникли проблеми в роботі через шатдаун уряду в країні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В аеропортах Німеччини страйкують через низьку зарплату, скасовані сотні рейсів
НАЗК внесло приписи двом міністрам
У Борисполі через негоду відклали рейси, є затримки з прибуття
Припинення залізничного сполучення України з РФ неминуче – Омелян
Росія частково зупинила блокаду портів України – Омелян
Порошенко розповів, коли запрацює аеропорт Ужгород
НП в аеропорту Шереметьєво: літак на смерть збив чоловіка
В Україні побудують новий аеропорт: де і коли
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка