У Дніпропетровській області цього року розпочнеться будівництво нового аеропорту.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у 2019 році в Дніпропетровській області розпочнуть будувати новий аеропорт, передає Прямий.

За словами Омеляна, цей аеропорт стане першим, який фактично будуватиметься з часів незалежності України.

Новий аеропорт має знаходитися між Дніпром і Запоріжжям і стати так званим хабовим аеропортом.

Міністр інфраструктури додав, що його будівництво триватиме не менше двох років.

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До слова, в американському аеропорту Хартсфілд-Джексона виникли проблеми в роботі через шатдаун уряду в країні.