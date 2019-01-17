Похолодання в Україні почнеться ще на Водохреща, але сильні морози, зокрема, у Києві вдарять уже наступного тижня – десь із 23 січня.
Такий прогноз погоди на наступний тиждень дає синоптик Наталія Діденко у Facebook.
За її словами, спочатку похолодання буде у так званому лайт-варіанті – вночі -5 -10 градусів, а вдень -2-6 градусів.
– А ближче до другої половини наступного тижня, особливо 23, 24 та 25 січня, у Києві може врізати вночі до -15 -20 градусів, – попередила синоптик.
Читайте: Погода на Водохреща (КАРТА)
До слова, раніше синоптики прогнозували, що протягом січня в Україні збережеться морозна погода.
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