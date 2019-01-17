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До 20 градусів морозу: в Київ йде похолодання

Похолодання в Україні почнеться ще на Водохреща, але сильні морози, зокрема, у Києві вдарять уже наступного тижня – десь із 23 січня.

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Такий прогноз погоди на наступний тиждень дає синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, спочатку похолодання буде у так званому лайт-варіанті – вночі -5 -10 градусів, а вдень -2-6 градусів.

– А ближче до другої половини наступного тижня, особливо 23, 24 та 25 січня, у Києві може врізати вночі до -15 -20 градусів, – попередила синоптик.

Читайте: Погода на Водохреща (КАРТА)

До слова, раніше синоптики прогнозували, що протягом січня в Україні збережеться морозна погода.

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