Держдума РФ прийняла постанову про неучасть у ПАРЄ в 2019 році.

Четвертий рік поспіль робота Парламентської асамблеї Ради Європи відбуватиметься без участі російської делегації.

Сьогодні Держдума РФ своєю постановою виключила можливість того, що російські дипломати повернуться в 2019 році до ПАРЄ і відновлять членські внески за весь рік.

Таке рішення Москви глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв назвав невдачею шантажу країни-агресора.

– Країні, яка не поважає принципи Ради Європи, не вдалося переламати цю організацію.

Читайте: У ПАРЄ пом’якшили можливі санкції проти Росії

Як відомо, Москва заявляє про “порушення своїх прав” після того, як у російської делегації відібрали право голосу через анексію Криму Росією.