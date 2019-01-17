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Шантаж зазнав невдачі: Росії не буде в ПАРЄ

Держдума РФ прийняла постанову про неучасть у ПАРЄ в 2019 році.

Шантаж зазнав невдачі: Росії не буде в ПАРЄ

Четвертий рік поспіль робота Парламентської асамблеї Ради Європи відбуватиметься без участі російської делегації.

Сьогодні Держдума РФ своєю постановою виключила можливість того, що російські дипломати повернуться в 2019 році до ПАРЄ і відновлять членські внески за весь рік.

Таке рішення Москви глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв назвав невдачею шантажу країни-агресора.

– Країні, яка не поважає принципи Ради Європи, не вдалося переламати цю організацію.

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Як відомо, Москва заявляє про “порушення своїх прав” після того, як у російської делегації відібрали право голосу через анексію Криму Росією.

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