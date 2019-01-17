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Факты / Украина / В Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за кори - СМИ/

У Лук’янівському СІЗО оголосили карантин через кір – ЗМІ

У київському слідчому ізоляторі оголошено карантин у зв’язку з випадками захворювання на кір.

карантин в сизо

У Лук’янівському СІЗО ввели карантин через кір, пише УНІАН з посиланням на джерело в Державній кримінально-виконавчій службі.

За інформацією видання, на кір захворіли семеро осіб.

Карантин в СІЗО триватиме 21 день, а для вже хворих створений ізолятор і ведеться посилене медичне спостереження.

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Також в СІЗО проводиться активне виявлення хворих під час щоденного обходу камер.

В ізоляторі посилений контроль над щоденним вологим прибиранням камер із застосуванням дезінфекційних засобів і максимально обмежене спілкування з особами, що знаходяться в камерах, де перебували хворі.

Важких хворих немає, профілактична робота триває.

Співрозмовник розповів, що контактних з хворими осіб, які перебувають на карантині, не вивозитимуть для участі в судових засіданнях. Всіх інших арештантів це обмеження не стосується.

До слова, у період з 28 грудня 2018 по 3 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже 2 305 людей.

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