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У Росії було дві мети при атаці в Керченській протоці – Полторак

Росія у Керченській протоці намагалася витягнути Україну на відкриту війну.

У Росії було дві мети при атаці в Керченській протоці – Полторак

Якби Україна відповіла на провокацію в Керченській протоці, Росія б розпочала повномасштабну агресію проти нашої країни.

Про це розповів міністр оборони Степан Полторак, пише 112.ua.

За його словами, витягнути Україну на відкриту війну було лише однією з цілей Москви. Іншою метою було змусити Київ відмовитися від Керченської протоки як переходу до Азовського моря. Таким чином, Росія фактично намагалася анексувати Азов, пояснив Полторак.

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При цьому міністр підкреслив, що Україна має усі права на проходження Керченської протоки і не відмовиться від частини своєї території.

До слова, Факти ICTV нагадують повну реконструкцію подій у Керченській протоці 25 листопада.

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