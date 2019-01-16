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Приходили “добрі люди”: Росія тисне на українських моряків

На полонених українських моряків, які перебувають у Москві, чиниться тиск з боку правоохоронців РФ.

Приходили “добрі люди”: Росія тисне на українських моряків

Порушуючи права полонених українських моряків у Москві, представники слідства в період новорічних свят приходили до українців і поза процесуальними діями намагалися тиснути на них.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише Громадське.

Український дипломат назвала цих російських правоохоронців “добрими людьми”, які намагалися отримати в моряків якусь інформацію, пропонуючи за це “пом’якшити їхні долі”. За словами Денісової, українські герої витримали тиск та нічого не розповіли окупантам.

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Адвокати моряків додали, що тиск на їхніх підзахисних чинився як до Нового року, так і після новорічних свят.

Як повідомлялося, суд Москви залишив під вартою усіх 24 українських моряків, який захопила Росія під час атаки в Керченській протоці.

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