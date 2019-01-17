З понеділка, 21 січня, вартість проїзду в маршрутках Запоріжжя подешевшає на 1 гривню.
Мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив у Facebook, що підписав відповідне рішення міськвиконкому.
Згідно з рішенням міської влади, вартість проїзду на автобусних маршрутах загального значення в Запоріжжі складатиме від 5 до 10 грн.
На більшості маршрутів вона складе 6 грн замість 7 грн.
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При цьому проїзд у комунальних автобусах і електротранспорті не зміниться – 5 і 4 грн.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року в Запоріжжі проїзд у трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах подорожчав на 1 грн, а в маршрутках – на 2 грн.
Фото: Zабор
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