В Україні хочуть ввести подвійне громадянство, але з обмеженням для осіб з громадянством Росії.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримав введення подвійного громадянства в Україні з обмеженням для російських громадян, пише Інтерфакс-Україна.
– Я буду і далі давати поштовх цій дискусії. Я вважаю, що вона потрібна, також як і потрібне подвійне громадянство, – сказав міністр на прес-конференції у Києві.
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Клімкін зазначив, що подвійне громадянство не може надаватися особам з російськими паспортами під час агресії.
До слова, в листопаді Клімкін заявив, що Україні необхідний новий закон Про громадянство.
Фото: Міністерство закордонних справ України/MFA of Ukraine/Facebook.
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