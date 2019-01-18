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За фактом їх немає. Клімкін про дипвідносини України з РФ

Наразі в України за фактом немає дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції заявив, що на сьогодні в України фактично немає дипломатичних відносин з РФ.

За його словами, в Росії та окупованому Криму знаходяться 2,5 млн українських громадян та майже 70 політв’язнів, а ті дипвідносини, які залишилися, спрямовані на захист українців.

Усі дипломатичні відносини з Росією зараз Україна звела до абсолютного можливого мінімуму.

– Але ми шукаємо формулу, і як тільки ми цю формулу знайдемо, ми обов’язково її застосуємо. На сьогодні свідомо не буду казати більше, але ми до цього безумовно йдемо, – підсумував Клімкін.

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До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна розірвала 49 договорів з РФ і не збирається зупинятися.

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