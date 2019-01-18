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МЗС веде переговори про безвіз і спрощення візового режиму з 22 країнами

МЗС України проводить переговори про безвіз або спрощення візового режиму з 22 країнами.

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Україна проводить переговори про безвіз або спрощення візового режиму з 22 країнами, повідомив на брифінгу глава МЗС Павло Клімкін.

За словами міністра, протягом декількох місяців, будуть розпочаті переговори ще з кількома країнами.

Читайте: Катар ввів безвіз з Україною

– Ми хочемо вийти за кілька років на дуже гідний результат, – сказав він.

До слова, за існуючим безвізу українці можуть відвідувати можна відвідувати 128 країн.

Нагадаємо, 22 листопада Таїланд ввів безвізовий режим для українців.

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