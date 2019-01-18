17 січня 2019 року, зранку, близько трьох десятків озброєних молодиків увірвалися до головного офісу групи Росток-Холдинг та забарикадували вхід.

Працівники компанії не мали змоги потрапити на свої робочі місця. Власника компанії тітушки взагалі не пропустили на територію офісу. У справу втрутилися поліція і спецпризначенці, які звільнили офіс від невідомих осіб. Про це повідомляє прес-служба агрохолдингу.

Молодики провокували працівників та поліцейських, які на місці встановлювали обставини чергового рейдерського захоплення офісу компанії. У протистоянні один з працівників отримав тілесні пошкодження; через травму чоловіка госпіталізували.

Спецпризначенці, які прибули на підтримку поліції, затримали усіх молодиків зі зброєю. Зрештою — головний офіс Росток-Холдинг було розблоковано.

Пізніше вдалося з’ясувати, що приміщення Росток-Холдинг захопили молодики зі зброєю в спортивних костюмах за вказівкою Національного агентства з виявлення та управління активами (АРМА).

Адвокати групи розцінюють дії АРМА як такі, що суперечать українському законодавству та зазначають, що захоплення офісу молодиками зі зброєю — це спроба психологічного тиску на працівників компанії.

Керівництво компанії повторно звернулося до президента Петра Порошенка та генерального прокурора Юрія Луценка з проханням втрутитися в ситуацію та зупинити свавілля АРМА та представників окремих судів Харківської області.

Група Росток-Холдинг бореться і буде далі боротися. Ми стоятимемо до останнього, оскільки за нами наші працівники та їхні сім’ї.

Нагадаємо, ситуацією, що склалася навколо рейдерського захоплення Росток-Холдинг, зацікавилося Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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10 січня 2019 році старшими детективами НАБУ розпочато досудове розслідування протиправних дій посадових осіб Національної поліції в Харківській області, Харківської місцевої прокуратури №6, судової гілки влади, а також Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Рейдерська атака на Росток-Холдинг, одну з найбільших аграрних компаній в Україні, триває вже четвертий місяць поспіль.

Активна фаза рейдерства почалася в жовтні 2018 року. Одночасно в один день була заблокована робота всіх 17 підприємств холдингу в Чернігівській і Сумській областях на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області (смт Покотилівка). Були арештовані активи та заборонено збирати урожай, а також здійснювати реалізацію зерна.

Далі ситуація тільки загострювалася. Постійно рейдери фізично блокували роботу підприємств.

30 грудня 2018 року, у вихідний день напередодні Нового року, одночасно всі підприємства групи Росток-Холдинг стали об’єктами нової рейдерської атаки. Головний офіс у Києві та кластери в регіонах зайняли невідомі особи на підставі рішення АРМА № 1 від 28.12.2018 року.

Новим керівником Росток-Холдинг, якого призначило АРМА, виявилося ТОВ АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН — бенефіціарним власником і єдиним засновником якого є Сергій Тарасов — бізнес-партнер громадянина Якова Грибова, який власне і подав влітку 2018 року позов до акціонерів Росток-Холдинг.

Адвокати групи наголошують, що документ, який їм надали — рішення АРМА від 28.12.2018 року — є незаконним. Адже за умови передачі корпоративних прав компанії в управління АРМА, по-перше, має бути проведена оцінка майна, по-друге, майно має бути передане на конкурсній основі, по-третє, має бути укладено договір з управлінцем майна, по-четверте, інформація має бути доведена АРМА до власників майна. Жоден з пунктів не було виконано.

Вельми насторожує номер рішення АРМА — № 1. Адвокати схиляються до думки, що події навколо Росток-Холдинг — нова схема заволодіння приватним бізнесом.