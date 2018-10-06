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Справа спецслужб: Клімкін допустив кримінальне покарання за громадянство РФ

Україні необхідний новий закон Про громадянство, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

– Я вважаю, що нам потрібен новий закон Про громадянство, – сказав Клімкін у п’ятницю ввечері в ефірі українського телеканалу, пише Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що виключає можливість легалізації подвійного громадянства з Росією.

– Хочу одразу сказати, я категорично заперечую і категорично проти будь-яких навіть ідей і думок про легалізацію подвійного громадянства з Росією, з агресором. Усі випадки отримання російського громадянства повинні відповідно розслідуватися нашими спецслужбами, – сказав Клімкін.

Разом з тим, він припустив, що у випадку з іншими країнами питання легалізації подвійного громадянства може обговорюватися.

– Українці переїхали до Канади або в Сполучених Штатів, вони зберегли свою українську ментальність, вони готові нам допомагати. Можливо, ми можемо подивитися на умови, яким чином вони можуть, зберігаючи своє громадянство, отримати або тимчасово, або повністю й українське громадянство. Але з Росією, як з країною-агресором такої дискусії за визначенням бути не може. Це повинно бути зрозуміло абсолютно кожному, – сказав Клімкін.

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Відповідаючи на питання, чи вважає він за необхідне введення кримінальної відповідальності за подвійне громадянство, глава МЗС сказав:

– Що стосується Росії як країни агресора і таємного отримання російського громадянства, я абсолютно готовий таку можливість розглядати. Я вважаю, що це ідея, яка повинна обговорюватися і яка має сенс. Що стосується інших, я вважаю, що кримінальна відповідальність і звинувачення всіх, хто отримав вже таке громадянство, не є найкращою опцією.

Нагадаємо, Факти ICTV з’ясували, чи законно мати другий паспортв Україні та чи передбачений за це штраф.

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