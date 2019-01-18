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Вражає ціль за 47 км. На Донбасі випробували Піони

Екіпажі самохідних артилерійських установок Піон провели тактичні навчання у районі відведення сил на Донбасі.

На Донбасі випробували Піони

Ролик про чергові випробування гармати Піон виклав у Facebook прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Піоном називається потужна гармата, яка стоїть на озброєні українських артилеристів.

Читайте: Відбиття атак з повітря. Українські зенітники провели навчання

САУ стріляє снарядами калібру 203,7 мм і здатна вражати цілі противника на відстані від 8,4 до 47,5 кілометрів.

У штабі наголошують, що такі навчання проходять регулярно – для удосконалення навичок ведення бою.

Нагадаємо, десантно-штурмові війська ЗСУ провели тактичні навчання на Житомирщині.

Фото, відео: ООС

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