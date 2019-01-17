Українські зенітники оперативно-тактичного угрупування Схід відпрацювали на Донбасі завдання в різних ситуаціях, які можуть виникнути під час ведення бойових дій.
Вони провели тактико-спеціальне заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського підрозділу, повідомляє прес-центр штабу ООС.
Йдеться про прикриття військових підрозділів від ударів з повітря в ході пересування та під час оборонного бою.
– Особлива увага приділялася відбиттю атак повітряних цілей з малих висот, – повідомляє штаб.
Відбиття атак з повітря. Українські зенітники провели навчання / 3 фотографии
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Нагадаємо, десантно-штурмові війська ЗСУ провели тактичні навчання на Житомирщині.
Фото: ООС
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