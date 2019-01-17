PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Відбиття атак з повітря. Українські зенітники провели навчання/

Відбиття атак з повітря. Українські зенітники провели навчання

Українські зенітники оперативно-тактичного угрупування Схід відпрацювали на Донбасі завдання в різних ситуаціях, які можуть виникнути під час ведення бойових дій.

Українські зенітники провели навчання

Вони провели тактико-спеціальне заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського підрозділу,  повідомляє прес-центр штабу ООС.

Йдеться про прикриття військових підрозділів від ударів з повітря в ході пересування та під час оборонного бою.

– Особлива увага приділялася відбиттю атак повітряних цілей з малих висот, – повідомляє штаб.

  • image
  • image
  • image
Відбиття атак з повітря. Українські зенітники провели навчання / 3 фотографии

Читайте: Посилить східний фланг: Порошенко про вступ України до НАТО

Нагадаємо, десантно-штурмові війська ЗСУ провели тактичні навчання на Житомирщині.

Фото: ООС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Іду на ви! Порошенко затвердив девіз Сил спеціальних операцій
Шокований умовами життя на Донбасі: голова ОБСЄ про поїздку в Україну
Доба на Донбасі: ЗСУ знищили 10 бойовиків
Бойовики обстріляли вантажівку з бійцями ЗСУ – 10 постраждалих
Окупанти стягнули танки на схід від Донецька – ОБСЄ
Сили ООС знищили чотирьох бойовиків, трьох поранили
У Торецьку відновили водопостачання
Доба на Донбасі: загинув український військовий, двоє поранені
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка