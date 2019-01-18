18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Геннадія Балашова та Ольгу Богомолець кандидатами на пост президента України.
ЦВК зареєструвала Геннадія Балашова та Ольгу Богомолець кандидатами на вибори президента 2019, повідомляє прес-служба комісії.
За інформацією ЦВК, Балашов висувається від партії 5.10 і подав документи 15 січня.
Ольга Богомолець подала заяву про самовисування кандидатом на пост президента 16 січня.
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Після розгляду документів комісія зареєструвала кандидатів у відповідності до закону Про вибори президента України.
Станом на 18 січня зареєстровано 10 кандидатів на пост президента.
До речі, Факти ICTV розібралися, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.