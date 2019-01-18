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Вибори 2019: ЦВК зареєструвала Балашова і Богомолець

18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Геннадія Балашова та Ольгу Богомолець кандидатами на пост президента України.

выборы 2019

ЦВК зареєструвала Геннадія Балашова та Ольгу Богомолець кандидатами на вибори президента 2019, повідомляє прес-служба комісії.

За інформацією ЦВК, Балашов висувається від партії 5.10 і подав документи 15 січня.

Ольга Богомолець подала заяву про самовисування кандидатом на пост президента 16 січня.

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Після розгляду документів комісія зареєструвала кандидатів у відповідності до закону Про вибори президента України.

Станом на 18 січня зареєстровано 10 кандидатів на пост президента.

До речі, Факти ICTV розібралися, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.

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