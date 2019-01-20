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Долар по 60. Чим загрожує зниження цін на газ

Якщо ціни на газ будуть знижені, то курс долара злетить до 50, а той і до 60 гривень.

Долар

Така думка пролунала у рамках аналізу обіцянок кандидатів у президенти знизити ціну на газ.

Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що зниження ціни на газ призведе до краху фінансової системи в країні, передає Еспресо.TV.

– Будь-який кандидат у президенти, який обіцяє зниження цін на газ, розуміє, що це закінчиться просто колапсом всієї фінансової системи. І тоді вже не буде стояти питання ціни на газ. Тоді буде стояти питання курсу долара: він буде 40 гривень за долар або 50, або 60, – сказав він.

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До речі, на думку експертів, у січні 2019 року курс долара буде перебувати у межах 27,75-29 гривень.

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