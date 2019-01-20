Якщо ціни на газ будуть знижені, то курс долара злетить до 50, а той і до 60 гривень.
Така думка пролунала у рамках аналізу обіцянок кандидатів у президенти знизити ціну на газ.
Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що зниження ціни на газ призведе до краху фінансової системи в країні, передає Еспресо.TV.
– Будь-який кандидат у президенти, який обіцяє зниження цін на газ, розуміє, що це закінчиться просто колапсом всієї фінансової системи. І тоді вже не буде стояти питання ціни на газ. Тоді буде стояти питання курсу долара: він буде 40 гривень за долар або 50, або 60, – сказав він.
Читайте: Пишіть скарги: Коболєв дав пораду щодо завищених платіжок за газ
До речі, на думку експертів, у січні 2019 року курс долара буде перебувати у межах 27,75-29 гривень.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+