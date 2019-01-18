Якщо громадянам України прийшли платіжки, в яких завищена сума для оплати, то необхідно звернутися до НКРЕКП з відповідною скаргою.

Голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що у тому випадку, якщо українцям прийшли завищені платіжки за газ, то потрібно написати відповідну скаргу до НКРЕКП, яка здійснює перевірку облгазів, передає ZIK.

Нещодавно повідомлялося, що регулятор має провести перевірки облгазів і наразі в Нафтогазі очікують на їхні результати.

Коболєв додав, що наразі невідомо, на якому самі етапі знаходиться процес перевірок.

Для того, аби здійснити перевірку облгазів НКРЕКП потрібно відповідне погодження від Державної регуляторної служби.

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До слова, з 1 травня цього року ціну на газ можуть підняти іще на 20%.