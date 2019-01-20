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Свободи судноплавства немає! У Керченську протоку не пускають українські судна

На сьогодні перед Керченською протокою в очікуванні стоять десять українських кораблів.

Керченська протока

Судна стоять перед Керченською протокою вже декілька днів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник проекту Майдан закордонних справ Андрій Клименко.

При цьому директор ДП Маріупольський морський торговельний порт Олександр Олійник додав у коментарях під постом:

– На сьогодні 20.01.19 перед Керченським каналом в очікуванні проходу стоять десять суден, які повинні взяти на борт у Маріуполі 147000 т. Перше судно чекає з 16 січня, ще три судна підійдуть до КЕКу сьогодні вночі. Окремі години негоди чергуються хорошими погодними умовами (як, наприклад, зараз), але тим не менше наші караблі не пропускають.

Також він зазначив, що судна, які слідують у російські порти проходять постійно.

– Ні про яку свободу судноплавства через канал (за словами німецького міністра), на жаль, говорити не доводиться! – написав він.

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Читайте: Міжнародна місія у Керченській протоці: Україна схвалила ідею

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін і міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас погодили зустріч експертів, у ході якої обидві сторони обговорять моніторингову місію у Керченській протоці.

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