Тепло, газ, електрика – в платіжках дуже часто люди бачать цифри, які не відповідають ані показникам лічильників, ані здоровому глузду.

В комунальній сфері трапляються й відверто шахрайські схеми. Село Олександро-Шультине, на Донеччині. Тут пенсіонеру нарахували шалений, за місцевими мірками, борг за електрику.

Ловити рибку в каламутній комунальній воді намагаються і справжні злочинці. Наприклад, в Сумах енергетики попереджають споживачів про можливість отримання фальшивих платіжок.

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За цими реквізитами гроші підуть не постачальнику електрики, а шахраям. Тож зазначені в квитанції рахунки обов’язково треба перевіряти.

У Києві зловмисники придумали простішу схему, не пов’язану з банківськими розрахунками. Представляються працівниками водоканалу і пломбують лічильники. За готівку.

Аби уникнути проблем з оплатою комуналки, експерти радять постійно тримати все на контролі. Встановити лічильники, платити за їх показниками і не зважати на так звані рекомендовані суми.

Водночас, передавати показники лічильників все-таки варто вчасно. На початку місяця. Інакше можна отримати не лише зайві нарахування, а й штрафи.

Якщо ж проблеми вже виникли, треба звертатися до Нацкомісії з регулювання комунальних послуг або до суду.

До слова, на киян подають до суду за борги по комуналці.