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Атака РФ на Азові: ПАРЄ проведе термінові дебати

Парламентська асамблея Ради Європи проведе термінові дебати щодо агресії Росії в Керченській протоці.

Атака РФ на Азові: ПАРЄ проведе термінові дебати

ПАРЄ в рамках зимової сесії у Страсбурзі обговорить резолюцію щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці.

Про це повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.

Він зазначив, що термінові дебати з резолюцією щодо агресії Росії в Керченській протоці відбудуться сьогодні.

Читайте: У ПАРЄ пом’якшили можливі санкції проти Росії

Нагадаємо, цьогоріч робота Парламентської асамблеї Ради Європи відбуватиметься без участі російської делегації.

До слова, Росія вже четвертий рік поспіль приймає постанову про свою неучасть.

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