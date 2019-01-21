Парламентська асамблея Ради Європи проведе термінові дебати щодо агресії Росії в Керченській протоці.
ПАРЄ в рамках зимової сесії у Страсбурзі обговорить резолюцію щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці.
Про це повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.
Він зазначив, що термінові дебати з резолюцією щодо агресії Росії в Керченській протоці відбудуться сьогодні.
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Нагадаємо, цьогоріч робота Парламентської асамблеї Ради Європи відбуватиметься без участі російської делегації.
До слова, Росія вже четвертий рік поспіль приймає постанову про свою неучасть.
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