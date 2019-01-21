У лютому на українців чекає мінлива погода – будуть то морози, то відлига.
Взагалі погода буде дуже схожа на січневу, а сильні морози не передбачаються.
Початок лютого ознаменується потеплінням, опадами у вигляді мокрого снігу і дощу. Друга половина місяця порадує сонячними днями, які все ж будуть чергуватися похмурою погодою.
Про це повідомляє Метеопрог.
Наприкінці останнього місяця зими українці відчують подих весни. Температура повітря буде вище нуля градусів. Але ночі залишаться холодними.
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До речі, похолодання в Україні почнеться ще на Водохреща, але сильні морози, зокрема, у Києві вдарять уже наступного тижня – десь із 23 січня.
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