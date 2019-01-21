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На €15: лоукост Wizz Air підняв ціни на багаж

Лоукост Wizz Air підвищив вартість на реєстрований багаж та послуги пріоритетної посадки.

На €15: лоукост Wizz Air підняв ціни на багаж

Вартість WIZZ Priority (пріоритетної посадки) становила від €5 до €15, а тепер – від €5 до €17, повідомляє Lowcost Avia.

Читайте: Український лоукост відкрив рейси у Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону

Новий тип реєстрованого багажу до 10 кг тепер буде коштувати від €9 до €27. Раніше його вартість складала від €7 до €12. Ціна залежить від напрямку та дати подорожі. Зміни вже набули чинності.

Раніше Факти ICTV писали, що L audamotion відкриває прямі рейси до Відня (Австрія) з Києва та Харкова.

Фото: Lowcost Avia.

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