Лоукост Wizz Air підвищив вартість на реєстрований багаж та послуги пріоритетної посадки.
Вартість WIZZ Priority (пріоритетної посадки) становила від €5 до €15, а тепер – від €5 до €17, повідомляє Lowcost Avia.
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Новий тип реєстрованого багажу до 10 кг тепер буде коштувати від €9 до €27. Раніше його вартість складала від €7 до €12. Ціна залежить від напрямку та дати подорожі. Зміни вже набули чинності.
Раніше Факти ICTV писали, що L audamotion відкриває прямі рейси до Відня (Австрія) з Києва та Харкова.
Фото: Lowcost Avia.
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