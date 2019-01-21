Нафтогаз готовий зменшити суму позову до Газпрому на близько 10 мільярдів доларів.

НАК Нафтогаз позиватиметься до Газпрому лише щодо 2 мільярдів доларів, якщо Росія збереже транзит газу через українську ГТС.

Про це повідомив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, пише прес-служба Нафтогазу.

Як пояснили в українській компанії, сума позову може скоротитися одразу на близько 10 мільярдів доларів, бо саме стільки закладено в судову тяжбу через припинення транзиту.

Читайте: РФ може зупинити транзит газу Україною: Нафтогаз назвав дату

Ті 2 мільярди, що залишаться у позові в разі збереження транзиту газу по Україні, – це витрати, що “не покриваються зараз за поточним тарифом, навіть без прискореної амортизації ГТС”.

Нагадаємо, Нафтогаз виграв справу проти Газпрому у Стокгольмському арбітражі на суму 2,7 мільярда доларів.