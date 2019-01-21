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Вбивство Гандзюк: організатор оголошений у розшук

СБУ оголосила в розшук Олексія Левіна (Москаленко), якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Вбивство Гандзюк: організатор оголошений у розшук

Кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко), якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, оголосили в розшук, інформація опублікована на сайті МВС у списку розшукуваних осіб.

На сайті вказано, що Олексія Левіна підозрюють за статтею Організація замовного вбивства, здійсненого з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, групою осіб КК України.

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Також зазначено, що суд дозволив його затримання.

Левін зник 19 серпня 2018 року.

Нагадаємо, що 31 липня Гандзюк облили кислотою біля її будинку. Через деякий час вона померла в лікарні.

До слова, уже 7 фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину. Триває слідство.

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