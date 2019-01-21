Група Росток-Холдинг повідомляє про фейкову сторінку компанії, яку недавно створили представники АЙ ЕНД Ю ГРУП в соціальній мережі Facebook.

Про це йдеться в заяві агрохолдингу.

Автори створеного клону сторінки групи Росток-Холдинг стверджують, що їх мета — поширювати “своєчасні, збалансовані та достовірні новини про Росток-Холдинг від нового законного Управителя”. При цьому на фейковій сторінці використовується символіка групи Росток-Холдинг — логотип, відео, фото, хештеги компанії, а інформація, яка розміщується, далека від достовірності.

Група Росток-Холдинг закликає медіа відмовитися від друку та передруку спотвореної та перекрученої інформації про компанію, яка поширюється з посиланням на фейкову сторінку у мережі Facebook.

Як підкреслює прес-служба компанії, офіційна сторінка групи Росток-Холдинг – https://www.facebook.com/RostokHolding/

Водночас група Росток-Холдинг попереджає АЙ ЕНД Ю ГРУП про кримінальну відповідальність за такі дії.

Вчинення будь-яких дій сторонніми особами буде розцінюватись як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права та суміжних прав) та статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів та їх використання), стане підставою для відкриття кримінальних проваджень та подальшого звернення до суду із позовами з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності.

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Нагадаємо, ситуацією, що склалася навколо рейдерського захоплення Росток-Холдинг, зацікавилося Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

10 січня 2019 році старшими детективами НАБУ розпочато досудове розслідування протиправних дій посадових осіб Національної поліції в Харківській області, Харківської місцевої прокуратури №6, судової гілки влади, а також Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Рейдерська атака на Росток-Холдинг — одну з найбільших аграрних компаній в Україні — триває вже четвертий місяць поспіль.