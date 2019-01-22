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Факты / Украина / $500 за непригодность: в Харькове на взятке погорел военком/

$500 за непридатність: у Харкові на хабарі погорів воєнком

$500 хабара правоохоронці вилучили на місці події.

$500 за непридатність: у Харкові на хабарі погорів воєнком

Нацполіція і військова прокуратура Харківського гарнізону зловила військового комісара Харківського об’єднаного райвійськкомату на хабарі.

За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, чиновник намагався “відмазати” призовника, за що вимагав $500. Гроші фігурант отримав, їх виявили і вилучили правоохоронці на місці події.

У даний час слідчі проводять обшуки на роботі і за місцем проживання військового комісара.

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Тепер йому загрожує вручення підозри про вчинення злочину, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

До слова, на Закарпатті затримали на хабарі прикордонника, який намагався з’їсти гроші.

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