$500 хабара правоохоронці вилучили на місці події.
Нацполіція і військова прокуратура Харківського гарнізону зловила військового комісара Харківського об’єднаного райвійськкомату на хабарі.
За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, чиновник намагався “відмазати” призовника, за що вимагав $500. Гроші фігурант отримав, їх виявили і вилучили правоохоронці на місці події.
У даний час слідчі проводять обшуки на роботі і за місцем проживання військового комісара.
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Тепер йому загрожує вручення підозри про вчинення злочину, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
До слова, на Закарпатті затримали на хабарі прикордонника, який намагався з’їсти гроші.
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