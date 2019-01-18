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Килим з грошей: у київського чиновника-хабарника знайшли понад $120 тис.

Співробітники СБУ та прокуратури Києва затримали на хабарі заступника начальника одного з відділів Головного управління Держпраці у Київській області.

У київського чиновника-хабарника знайшли понад $120 тис.

У службовому кабінеті чиновника знайшли 70 тис. грн, а вдома – понад $120 тис., повідомляє прес-центр СБУ.

Посадовець постійно отримував хабарі за сприяння у наданні дозвільних документів для допуску до роботи з електричним обладнанням.

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Його затримали на робочому місці під час отримання другої частини хабара у розмірі 8 тис. грн, перед цим задокументували отримання 20 тис. грн – першої частини неправомірної вигоди.

Чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину.

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Килим з грошей: у київського чиновника-хабарника знайшли понад $120 тис. / 4 фотографии

До слова, на Закарпатті нещодавно затримали на хабарі прикордонника, який, аби позбутися грошей, намагався їх з’їсти.

Фото: СБУ

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