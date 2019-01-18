Співробітники СБУ та прокуратури Києва затримали на хабарі заступника начальника одного з відділів Головного управління Держпраці у Київській області.
У службовому кабінеті чиновника знайшли 70 тис. грн, а вдома – понад $120 тис., повідомляє прес-центр СБУ.
Посадовець постійно отримував хабарі за сприяння у наданні дозвільних документів для допуску до роботи з електричним обладнанням.
Читайте: Вимагав хабар: у Миколаєві затримали антикорупціонера
Його затримали на робочому місці під час отримання другої частини хабара у розмірі 8 тис. грн, перед цим задокументували отримання 20 тис. грн – першої частини неправомірної вигоди.
Чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину.
Килим з грошей: у київського чиновника-хабарника знайшли понад $120 тис. / 4 фотографии
До слова, на Закарпатті нещодавно затримали на хабарі прикордонника, який, аби позбутися грошей, намагався їх з’їсти.
Фото: СБУ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+