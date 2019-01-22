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Кір у Луцьку: понад тисячу дітей відсторонили від навчання

Через відсутність щеплень від кору у Луцьку від занять у навчальних закладах відсторонили понад тисячу дітей.

кір в україні

У Луцьку в школах від навчання відсторонили 1 098 дітей, які не мали щеплення від кору.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Рішення було прийняте з метою профілактики захворюваності.

Педагогічна рада навчального закладу самостійно вирішує, чи варто допускати невакцинованих дітей до навчання.

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За словами головної лікарки Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лєщинської, від початку року у місті на кір захворіли 53 дитини.

Лікарі закликають батьків не ігнорувати  повідомлень про необхідність проведення щеплень.

Через зафіксовані випадки захворювання серед медичних працівників та педагогів за необхідності вакцинація буде проведена серед дорослих.

Нагадаємо, через грип та кір школи Луцька та Одеси закрили на карантин.

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