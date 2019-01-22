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Конфісковані євробляхи віддали ЗСУ

Міністерство юстиції України спільно з Системою електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) передали у 2018 році на потреби ЗСУ 84 конфіскованих автомобіля.

Конфісковані євробляхи віддали ЗСУ

Міністерство юстиції спільно з СЕТАМ передали у 2018 році на потреби ЗСУ 84 конфіскованих автомобіля, йдеться у прес-службі Системи електронних торгів.

Загальна вартість автомобілів, які передали на потреби ЗСУ у 2018 році, становить 21,15 млн грн.

У прес-службі відзначили, що тільки 22 січня на потреби ЗСУ передали вісім автомобілів вартістю 2,28 млн грн.

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У СЕТАМ розповіли, що на конфісковане майно можуть претендувати установи охорони здоров’я, соціального захисту, дитячі будинки, СІЗО а також благодійні фонди.

Щоб отримати конфісковане майно організації необхідно подати заявку в СЕТАМ.

До слова, станом на 3 січня українці розмитнили 16,5 тис. автомобілів на іноземній реєстрації.

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