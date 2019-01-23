Основні претензії Росток-Холдинг до роботи АРМА полягають в непрозорому проведенні конкурсу з відбору керуючого, без оцінки активів і без узгодження дій з власниками майна.

Як заявляють адвокати Росток-Холдингу, протягом декількох останніх днів Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) активно намагається виправдати свої дії у справі з рейдерським захопленням групи компаній Росток-Холдинг. Про це повідомляє прес-служба компанії.

При цьому основні претензії Росток-Холдинг до роботи АРМА полягають в непрозорому і непублічному проведенні конкурсу з відбору керуючого, без проведення оцінки активів і без узгодження дій з власниками майна.

По-перше, жодного оголошення про конкурс АРМА на своєму сайті не розмістила і провела його ще до закінчення визначеного ними ж терміну для подачі пропозицій від учасників.

По-друге, керуючим активів, всупереч своєчасним письмовим заявам адвокатів Росток-Холдинг, вибрана юридична особа з очевидно реальним і зловмисним конфліктом інтересів.

Це юридична особа є не просто прямим конкурентом Росток-Холдинг в аграрному бізнесі, а більш того – його власник Сергій Тарасов безпосередньо пов’язаний з ініціатором штучного кримінального провадження проти акціонерів Росток-Холдинг – Яковом Грибовим.

Адвокати Росток-Холдинг підкреслюють, що відповіді на жодне з цих доводів вони так і не почули.

– Представники АРМА вкотре воліють апелювати тільки до форми, а не до змісту повноважень, наданих їм законом, – йдеться в заяві.

Разом з тим, група компаній Росток-Холдинг звертає особливу увагу на те, що відповідно до ст. 21 закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів АРМА здійснює управління активами виключно двома шляхами: реалізації або передачі їх в управління.

Управління активами здійснюється керуючим на підставі договору управління, укладеного відповідно до норм Цивільного кодексу України. У разі керування частками в статутному капіталі, керівник повинен узгоджувати свої дії з власником таких активів.

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Також юристи Росток-Холдинг звертають увагу, що закон про АРМА є спеціальним законом щодо їх повноважень, на що вказує і зміст частини шостої статті 100 КПК України.

Тобто, АРМА не має повноважень щодо безпосереднього управління активами, тому що це не її функція. Інакше при такому підході нівелювався б інститут контролю АРМА за ефективністю управління активами, передбачений статтею 23 закону про АРМА.

– Прикро спостерігати довільні тлумачення закону окремими посадовими особами АРМА про розмежування окремої компетенції керівника і АРМА, при якому згода власника часткою в статутному капіталі для останнього не потрібна. Зауважимо, що ні спеціальний закон про АРМА, ні акти цивільного законодавства не надають АРМА права без згоди загальних зборів учасників призначати, припиняти або тимчасово відстороняти виконавчий орган господарського товариства. Заяви про зворотне робляться або через свою некомпетентність, або в силу великого бажання виправдати вчинені зловживання владою і службовим становищем, – йдеться в заяві.

Адвокати вважають, що некомпетентність юристів АРМА засвідчує також повідомлення, розміщене на веб-сайті Агентства, і слова глави юридичного департаменту Андрія Потьомкіна про те, що активи Росток-Холдинг є предметом майбутньої конфіскації в дохід держави.

На думку адвокатів, по-перше, арешт на майно групи компаній Росток-Холдинг накладено виключно як на речові докази, а не як на об’єкти можливої конфіскації.

По-друге, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про нібито кримінальний злочин, скоєний фізичною особою, яка не є прямим власником жодного з активів, переданих в управління АРМА, тому вони в принципі не можуть бути конфісковані.

До того ж, в справі відсутні підозрюваний, обвинувачений, засуджений, що давало б хоч якісь підстави говорити про можливу конфіскацію.

Як заявляють в Росток-Холдинг, складається ситуація, коли АРМА за кошти платників податків в рамках штучного кримінального провадження, де відсутній будь-який матеріальний інтерес держави, на нібито законних підставах, всупереч визначеній процедурі, вилучає майно у власника і фактично передає його стороні, яка ініціювала кримінальне провадження в корисливих цілях.

Це не що інше, як рейдерство на рівні держави. І такий стан речей є неприпустимим в правовій державі.

Нагадаємо, ситуацією, що склалася навколо рейдерського захоплення Росток-Холдинг, зацікавилося Національне антикорупційне бюро України.

10 січня 2019 році старшими детективами НАБУ розпочато досудове розслідування протиправних дій посадових осіб Національної поліції в Харківській області, Харківського місцевої прокуратури №6, судової гілки влади, а також Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.