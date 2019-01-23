Сьогодні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі було підписано угоду між NBT, Total і ЄБРР щодо проекту вітрової енергетики Сиваш.

Підписання відбулося за участю президента України Петра Порошенка та президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Суми Чакрабарті.

– Прихід (в Україні, – Ред.) NBT, Total показує, що Україна тепер другий за розміром європейський ринок. NBT матиме ще більше проектів, впевнений у цьому. Іноземні інвестори повертаються в Україну, – заявив президент ЄБРР.

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Нагадаємо, що 28 листопада 2018 року, ЄБРР виділив кредит Сивашенергопром на будівництво вітряної електростанції в Херсонській області. Вже наприкінці наступного року уздовж північного узбережжя озера Сиваш буде побудовано 67 вітрових електроустановок.