Європейський банк реконструкції і розвитку оновив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року до 3,5%.

Про це зазначається у звіті Регіональні економічні перспективи на сайті ЄБРР.

– Банк прогнозує зростання української економіки на 3,5% у 2018 році і 3% у 2019 році, в порівнянні з 2,5% в 2017 році, – йдеться в повідомленні.

Так, прийняття і впровадження угоди з МВФ допоможе вирішити потреби в короткостроковій перспективі в зовнішньому фінансуванні України і підтримувати макроекономічну стабільність під час виборчого циклу у 2019 році.

Крім того, швидкий темп зростання реальної заробітної плати і грошових переказів стимулював споживання серед населення, а інвестиції в основні фонди продовжували досить швидко зростати протягом перших двох кварталів 2018 року, хоча і повільніше, ніж в той самий період минулого року.

Нагадаємо, МВФ погодив нову програму для України на $3,9 млрд.

Фото: Vadym Petrochenko/Dreamstime.com