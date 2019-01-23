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Факти / Україна / Суспільство / Київ паралізований через затори - куди краще не їхати (КАРТА)/

Понад 30 аварій: Київ паралізований заторами (КАРТА)

Київ застряг у вранішніх заторах, які посилив сніг, що випав вночі у столиці.

Пробки в Киеве 23 января

У Києві великі затори 9 балів через снігову погоду.

У зв’язку з цим КМДА планує тимчасово заборонити в’їзд до Києва великогабаритного транспорту з 17.00 до 21.00 23 січня.

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За даними сервісу Google Maps, стоїть проспект Перемоги, Леся Курбаса і Лобановського, Кільцева дорога, Борщагівська, вул. Січових Стрільців, Жилянська, Саксаганського, Вадима Гетьмана та Чоколівський бульвар.

Міст Метро, Патона, Дарницький та Південний також стоять.

Центр столиці частково паралізований заторами, але багато де стали регулювальники, розвантажуючи потік машин.

За даними Google Maps, у Києві за ранок сталося не менше 30 ДТП.

Будьте обережні на дорогах, не забувайте, як їздити в ожеледь і дотримуйтеся додаткової дистанції.

Карта заторів у Києві за 23.01.2019 станом на 11.00:

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Понад 30 аварій: Київ паралізований заторами (КАРТА) / 4 фотографии

Нагадаємо, як їздити на авто взимку.

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