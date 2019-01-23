24 січня суд приступить до оголошення вироку Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Факти ICTV зібрали найважливіше про справу президента-втікача.

За що судять Януковича

Суд над Віктором Януковичем почався іще у березні 2017 року, коли Головна військова прокуратура передала обвинувальний акт щодо справи у державній зраді. Наразі судовий процес триває вже більш ніж 1,5 роки.

Янукович жодного разу не з’явився на судове засідання і продовжує переховуватися у Росії. Головним доказом у справі є лист, який він адресував президенту РФ Володимиру Путіну та просив ввести російські війська на територію України аби “стабілізувати” ситуацію.

На який термін можуть посадити Януковича

Президента-втікача підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособництво у веденні агресивної війни) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України (Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України).

За скоєні злочини Віктору Януковичу загрожує 15 років позбавлення волі.

Під час суду захисники Януковича різноманітними способами затягували процес.

Одним з таких методів було зачитування промови адвокатом протягом приблизно 27 годин.

Віктор Янукович не братиме участь у проголошенні вироку, оскільки його нібито не проінформували про це належним чином.

Чи посадять Януковича до в’язниці

У тому випадку, якщо суд винесе обвинувальний вирок, адвокати Януковича зможуть подати апеляцію і продовжувати затягування процесу. Крім того, існує можливість, що подадуть скаргу й в Європейський суд з прав людини, проте там захисникам президента-втікача можуть не дати так довго тягнути справу.

Після того, як всі варіанти адвокатів будуть вичерпані, Україні залишатиметься тільки подати запит на екстрадицію Януковича, проте, чи віддасть його Росія, залишається великим питанням.

Скоріш за все, цього не станеться і Янукович залишиться жити в РФ, якщо тільки не вирішить добровільно повернутися в Україну.

До слова, Факти ICTV поспілкувалися з експертами, щоб дізнатися, чим може закінчитися суд над президентом-втікачем Віктором Януковичем.