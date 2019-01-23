Святослав Вакарчук йде в політику, щоб привнести в неї нові обличчя.

Лідер музичного гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук підтвердив плани щодо своєї появи у великій політиці.

Виступаючи на заході від Українського інституту в Лондоні, співак заявив, що не цікавиться “владою як такою”, а прагне відкрити для України нові обличчя.

– Я в ділі, і ви дізнаєтеся більше найближчим часом.

Читайте: Вибори президента України 2019: коли відбудуться та дата другого туру

Вакарчук заявив, що розчарований нинішньою ситуацією на політичній арені та підкреслив, що йому “нестерпно дивитися” на обличчя теперішніх лідерів.

До слова, раніше Вакарчук назвав найнеобхіднішу, на його думку, реформу для України.