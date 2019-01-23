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Я в ділі: Вакарчук заінтригував заявою про політику

Святослав Вакарчук йде в політику, щоб привнести в неї нові обличчя.

Я в ділі: Вакарчук заінтригував заявою про політику

Лідер музичного гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук підтвердив плани щодо своєї появи у великій політиці.

Виступаючи на заході від Українського інституту в Лондоні, співак заявив, що не цікавиться “владою як такою”, а прагне відкрити для України нові обличчя.

– Я в ділі, і ви дізнаєтеся більше найближчим часом.

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Вакарчук заявив, що розчарований нинішньою ситуацією на політичній арені та підкреслив, що йому “нестерпно дивитися” на обличчя теперішніх лідерів.

До слова, раніше Вакарчук назвав найнеобхіднішу, на його думку, реформу для України.

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