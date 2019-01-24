Колишній держсекретар США Джон Керрі взяв участь у дискусії щодо майбутнього України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Джон Керрі розповів, що мав шанс бути у Києві під час Майдану і пам’ятає, як там звучали постріли та пахло злом.

– Ці вибори- більше, ніж просто вибори президента Україні. Це стосується всього світу. Багато людей інвестували в Україну, співчували їй, підтримували, тому це обрання главу держави матиме велике значення, – каже політик.

Всі, кому небайдужа Україна, братимуть участь.

За його словами, важливо дбати про цінності Європи, адже тут безпечно.

На питання, як жити поруч із таким сусідом, як РФ, Керрі відповів, що вірить у дипломатію.

– Зрештою робота з реформування української економіки – це не робота Заходу, це робота українців. І ми готові допомагати, – резюмував Керрі.

Нагадаємо, сьогодні у рамках Світового економічного форуму проходить Український сніданок у Давосі, що традиційно проводить Фонд Віктора Пінчука і EastOne.

Захід зібрав світових політиків, президентів, економістів та аналітиків. Говорять про майбутнє України, реформи та перспективи.

Детальніше у випуску о 15.45 Фактів ICTV.

Головне фото: Ukraine House Davos