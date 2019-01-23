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Фонд Віктора Пінчука та EastOne проведуть Український сніданок у Давосі

На Українському сніданку у Давосі обговорять альтернативи, які відкривають перед Україною майбутні президентські вибори.

Фонд Віктора Пінчука та EastOne проведуть Український сніданок у Давосі

24 січня 2019 року у Давосі (Швейцарія), Фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne проведуть щорічний Український сніданок у Давосі – традиційний захід, який вони організовують з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Дискусію за участі Христі Фріланд, Міністра закордонних справ Канади, та Джона Керрі, 68-го Державного секретаря США, модеруватиме Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN. В рамках заходу також виступатимуть Юлія Тимошенко, Голова парламентської фракції Всеукраїнського об’єднання Батьківщина, Анатолій Гриценко, Голова партії Громадянська позиція, а також  Джаред Коен, засновник та Головний виконавчий директор Jigsaw.

В ході дискусії обговорюватимуться виклики, що постають перед Україною та альтернативи, які відкривають перед нею майбутні президентські вибори.

Подію відвідають провідні політики, бізнесмени, представники громадянського суспільства та ЗМІ з України та всього світу. Українські заходи в Давосі проводяться щороку, починаючи з 2005 року, і мають на меті промотувати Україну та об’єднувати разом українських та міжнародних лідерів.

Читайте: Всесвітній економічний форум стартує у Давосі: чому це важливо для України

Крім Українського сніданку у Давосі, Фонд Віктора Пінчука разом з іншими партнерами – Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Horizon Capital та Українською асоціацією венчурного та приватного капіталу (UVCA) – організував Український Дім, що працює у Давосі з 21 по 25 січня 2019 року.

Як відомо, Економічний форум у Давосі 2019 пройде з 22 по 25 січня. Факти ICTV писали, кого з топ-чиновників запрошено на захід.

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