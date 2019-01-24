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Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями – Рева

Субсидію грошима, як соціальну виплату, громадяни України отримуватимуть разом із пенсією.

Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями – Рева

Про синхронізацію виплат повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, пише Громадське.

У Кабміні пояснили, що пенсії і субсидії виплачуватимуть одночасно для зручності в отриманні грошей пенсіонерами.

– 75% всіх отримувачів субсидії — це пенсіонери, – повідомив Рева.

Міністр також нагадав, що виплата субсидій грошима розпочнеться 1 березня.

Читайте: Вражаюча цифра. Скільком мільйонам сімей не дали субсидій

До слова, Факти ICTV писали, де українці зможуть отримувати субсидії готівкою.

Фото: nar-rda.gov

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