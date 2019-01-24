Субсидію грошима, як соціальну виплату, громадяни України отримуватимуть разом із пенсією.
Про синхронізацію виплат повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, пише Громадське.
У Кабміні пояснили, що пенсії і субсидії виплачуватимуть одночасно для зручності в отриманні грошей пенсіонерами.
– 75% всіх отримувачів субсидії — це пенсіонери, – повідомив Рева.
Міністр також нагадав, що виплата субсидій грошима розпочнеться 1 березня.
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До слова, Факти ICTV писали, де українці зможуть отримувати субсидії готівкою.
Фото: nar-rda.gov
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