Оболонський райсуд Києва оголошує вирок президенту-втікачу Віктору Януковичу.

Оболонський районний суд Києва в четвер, 24 січня, о 9.00 розпочав оголошення вироку в справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

У залі присутні: головуючий суддя Владислав Девятко; прокурори Максим Крим та Руслан Кравченко; адвокати Януковича Олександр Горошинський, Ігор Федоренко та Юрій Рябовол.

У вироку, який зачитує суддя, сказано, що провину Януковича доведено. Покарання, яке призначене Януковичу, ще не оголошено.

Януковича звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених: ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України (держзрада, пособництво в зміні кордону країни і веденні війни).

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Янукович може отримати максимальне покарання — 15 років. Саме такого вироку для нього вимагають прокурори.

До слова, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про справу Януковича.

Фото: УНІАН