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Я заохочую інвесторів вкладати в Україну — екс-генсек НАТО

Датський політик, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен взяв участь у дискусії про Україну на Всесвітньому економічному форумі.

Андерс Фог Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен відзначив, що в Україні багато чого досягнуто за останні 3 роки.

Про це від сказав під час Українського сніданку у Давосі.

– Ви отримали безвізовий режим та угоду про вільну торгівлю – 2 важливі пункти! Ваші сили безпеки реформовані і вже більше відповідають стандартам НАТО. Важливо продовжувати йти цим шляхом. Це навіть важливіше, ніж закон, який проголошує, що ви прагнете приєднатися до Євросоюзу і НАТО, – вказав політик.

За його словами, Україні потрібно продовжити боротьбу з корупцією, реформи енергетичного сектору і провести реформи землі.

Він також акцентував, що інвестиційний клімат України став набагато кращим, а економічна стабільність позитивно впливає на нього.

– Коли зустрічаю інвесторів із Західної Європи, я заохочую їх інвестувати в Україну, – зазначив Расмуссен.

Детальніше у випуску о 18.45 Фактів ICTV.

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Нагадаємо, сьогодні проходить Український сніданок у Давосі, де світові політики, президенти, економісти та аналітики говорять про майбутнє України, реформи та перспективи.

Фото: Ole Jensen – Corbis/Corbis via Getty Images

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