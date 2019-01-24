Датський політик, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен взяв участь у дискусії про Україну на Всесвітньому економічному форумі.
Андерс Фог Расмуссен відзначив, що в Україні багато чого досягнуто за останні 3 роки.
Про це від сказав під час Українського сніданку у Давосі.
– Ви отримали безвізовий режим та угоду про вільну торгівлю – 2 важливі пункти! Ваші сили безпеки реформовані і вже більше відповідають стандартам НАТО. Важливо продовжувати йти цим шляхом. Це навіть важливіше, ніж закон, який проголошує, що ви прагнете приєднатися до Євросоюзу і НАТО, – вказав політик.
За його словами, Україні потрібно продовжити боротьбу з корупцією, реформи енергетичного сектору і провести реформи землі.
Він також акцентував, що інвестиційний клімат України став набагато кращим, а економічна стабільність позитивно впливає на нього.
– Коли зустрічаю інвесторів із Західної Європи, я заохочую їх інвестувати в Україну, – зазначив Расмуссен.
Детальніше у випуску о 18.45 Фактів ICTV.Читайте: Ми готові допомагати Україні - екс-держсекретар США Давос 2019: Христя Фріланд про підтримку України у Канаді За рогом агресор, не можна постукати і почати переговори - Порошенко у Давосі
Нагадаємо, сьогодні проходить Український сніданок у Давосі, де світові політики, президенти, економісти та аналітики говорять про майбутнє України, реформи та перспективи.