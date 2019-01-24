Суд виніс вирок екс-президенту України Віктору Януковичу – до 13 років позбавлення волі.

Екс-президента Віктора Януковича засудили за статтями 111 (Державна зрада) та 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Вирок, який повністю оголосили, становив 143.

Однак суд відхилив звинувачення ГПУ в посібництві чи умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

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Пом’якшувальними обставинами суд визнав скоєння злочинів під впливом посадових осіб Росії, а також відсутність судимостей та його трудовий шлях.

ГПУ вимагала максимальне покарання для Януковича за цими статтями – 15 років позбавлення волі.

У сторони захисту є 30 днів, аби подати апеляцію.

Прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у сторони захисту є 30 діб для оскарження вироку Януковичу. “Після апеляційного розгляду вирок набере чинності та буде виконуватися відповідними органами”.

Крім того, у Генпрокуратурі зазначили, що арешти на майно екс-президента суд залишив чинними.

До слова, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про справу Януковича.

Фото: УНІАН