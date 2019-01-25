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Комунальники замінили 36 км зношених трубопроводів у 2018 році – КМДА

З травня 2018 року КП Київтеплоенерго ліквідувало близько 10 тис. пошкоджень тепломереж і замінило 36 км найбільш зношених трубопроводів.

Комунальники замінили 36 км зношених трубопроводів у 2018 році – КМДА

Про це під час прес-туру на ТЕЦ-5 повідомив головний інженер СП Київські теплові мережі КП Київтеплоенерго Юрій Паливода, передає прес-служба КМДА.

– Сьогодні КП Київтеплоенерго повноцінно постачає теплову енергію та забезпечує централізованим опаленням і гарячим водопостачанням усіх споживачів підприємства. Щодоби ми ліквідовуємо 35-40 пошкоджень. Над їх усуненням в цілодобовому режимі працює 31 аварійно-відновлювальна бригада та понад 250 одиниць спеціалізованої багатофункціональної техніки. У середньому на ліквідацію пошкодження йде 6-8 годин, у залежності від його складності. Ми розуміємо, що на вулиці зима, холодно, тож аварійні бригади працюють дуже оперативно, щоб ліквідувати пошкодження за максимально короткий термін, – зазначив Юрій Паливода.

Він також додав, що сьогодні у столиці понад 80% тепломереж повністю зношені і потребують заміни. Тож протягом 2019 року планується замінити не менше 100 км трубопроводів на загальну суму 686 млн грн, а ще 26 млн грн – витратити на відновлення благоустрою територій після ліквідації аварійних пошкоджень.

Довідка. ТЕЦ-5 – найбільша та найпотужніша теплоелектроцентраль в Україні, яка виробляє теплову та електричну енергію. Вона забезпечує гарячим водопостачанням та централізованим опаленням 5 районів міста Києва: Дарницький, Солом’янський, Печерський, Голосіївський, Шевченківський, та 6 житлових масивів – Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки.

Крім ТЕЦ-5 теплова енергія у КП Київтеплоенерго виробляється на ТЕЦ-6, єдиним в Україні сміттєспалювальним заводом Енергія, 180 котельними та 3 станціями теплопостачання.

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Вироблене тепло за допомогою магістральних трубопроводів, які перебувають на балансі СП Київські теплові мережі, транспортується до центральних та індивідуальних теплових пунктів, які, у свою чергу, з допомогою розподільчих мереж постачають централізоване опалення та гаряче водопостачання до будинків.

СП Київські теплові мережі забезпечують:

  • 15 703 будівель – централізованим опаленням;
  • 14 787 будівель – гарячим водопостачанням.

До слова, Київ підписав Меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу.

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