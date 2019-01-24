Отримавши прочухана від Кличка, комунальні служби за одну ніч ідеально прибрали Київ від снігу.

Про це заявила блогер і політичний експерт Світлана Кушнір на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

– Про снігопади, мера і мотивацію. Вчорашній ранок у мене почався доволі скоро – о 7:20, сипало, але не критично. А ось вечір, як би це пом’якше сказати!? Поїздка була ще та, плюс затори. Київ накрило сніговою ковдрою. Моя дочка сказала, що йти можна тільки з закритими очима – бо сипало безбожно, хльосткими поривами, – написала Світлана.

За її словами, снігоприбиральна техніка в місті працювала. Як доказ, блогер надала вечірнє фото моста Патона, де проїжджала снігоприбиральна техніка.

– Ось як фізично розчистити дорогу, де затори? Ці хлопці на грейдерах, в помаранчевих і жовтих жилетках – не Кінг-Конги ж, розкидати машини не можуть. І ось знайомий каже, що бачив, як повний комплект снігоприбиральної техніки стояв в заторах десь у районі Шулявки. Дивилася на все це сніжне диво, як буксувати на підйомах, дрифтували на проїжджій частині. Водій скаржиться поруч: ніколи такого не було, – поділилася блогер.

Вона також зазначила, що вночі ситуація з прибиранням міста разюче змінилася.

– А потім поверталася з Лівого берега, по проспекту, той же міст Патона. На годиннику 02.00, а дороги уже повністю розчищені від снігу. Виднівся асфальт, посипали сумішшю. От не знаю, як нашого двірника звуть, того, що з Печерського ЖЕКу, але спасибі йому – відкинув увесь сніг, тротуари чисті, по Бойчука проїхався маленький трактор, і очистив прохід для пішоходів, – розповіла Світлана Кушнір.

За її словами, Кличко особисто виписав прочухана комунальникам, і тому сніг стали прибирати краще.

– Тут мені кажуть, що пізно увечері, коли ми всі мучилися з цим снігом, мер столиці жорстко поговорив з комунальниками. А я думаю, ну звідки такий чарівний пендель прилетів, що через 3-4 години я їхала по чистій дорозі. Ось воно як у нас працює. Тому що комунальні служби раптом за ніч так розходилися працювати, що дійсно змогли практично ідеально прибрати Київ від снігу, – підкреслила блогер.

Вона також подякувала комунальним службам, яким довелося працювати в непростих умовах.

– М – це не тільки #мерКличко, це ще і М – мотивація. І, звичайно, спасибі комунальним службам. Все-таки снігопад дійсно був дуже потужним. І тільки злагодженою роботою і великими зусиллями досягли результатів. Ну і відео вам, від ще одного френда, який бачив, як ці загони чистили дороги. Ну краса ж, – підсумувала Світлана Кушнір.

Нагадаємо, Київ підписав Меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу.