АРМА передала Росток-Холдинг в управління прямим конкурентам з агробізнесу – Сергію Тарасову, власнику ТОВ АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН.

Віктор Купавцев, мажоритарний акціонер і голова ради директорів групи компаній Росток-Холдинг, в інтерв’ю журналу Фокус розповів про рейдерську атаку на компанію, яка триває шість місяців.

За словами Купавцева, в результаті цілого ланцюжка корупційних рішень Харківської районної прокуратури №6, Харківського районного суду Харківської області (смт. Покотилівка) і Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) успішна агрокомпанія вартістю $130 млн. була в підсумку передана в управління прямим конкурентам з аграрного бізнесу.

Зараз ситуацією, яка склалася навколо рейдерського захоплення агрокомпанії, зацікавилося Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як заявив Віктор Купавцев, на банальне рейдерство зважився його давній партнер по бізнесу Яків Грибов.

– Ми знайомі з Грибовим 20 років, причому 10 з них вели партнерський трейдинговий бізнес. А зараз ця людина звинувачує мене в шахрайстві, вказуючи в позові факти багаторічної давності. На мій погляд, Грибов зважився на банальне рейдерство, задіявши при цьому корумповані зв’язки в правоохоронних органах, судах, прокуратурі, АРМА, – сказав Віктор Купавцев.

За словами Купавцева, схема рейдерського захоплення була наступна. 17 липня 2018 року було порушено кримінальну справу за сфабрикованим позовом. Ні Купавцев, ні другий акціонер компанії Віктор Кияновський, жодне з підприємств групи – не були про це проінформовані.

Під час слідства жодного з представників підприємств не викликали на допит. Економічна експертиза за вказаними в заяві громадянина Грибова обставинами не проводилася. Слідчі органи допитували виключно Грибова і його колег.

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При цьому справа розглядалася в Харківському районному суді Харківської області (пгт.Покотіловка), хоча всі підприємства групи знаходяться в Сумській і Чернігівській областях.

8 жовтня на всі 17 підприємств Росток-Холдинг зайшли силовики. В обшуках брали участь співробітники Національної поліції районної прокуратури №6 і СБУ Харківської області. Паралельно суддя Харківського районного суду Ярослав Шинкарчук виніс рішення про арешт корпоративних прав підприємств, зерна на елеваторах, полів, нерухомого майна.

В цей же час біля підприємств компанії з’явилися озброєні тітушки. Вони фізично блокували роботу підприємств. І хоча через місяць Харківська районна прокуратура №6 дозволила збирати врожай на окремих ділянках, але суддя Шинкарчук знову виніс рішення про арешт корпоративних прав, зерна, нерухомості як докази у кримінальному процесі.

Навіть у такій складній ситуації адвокатам Росток-Холдинг вдалося частково розблокувати роботу компанії. Підприємства повернулися до збору і реалізації врожаю. Однак Харківський районний суд приймає нове рішення – корпоративні права всіх підприємств і нерухоме майно передаються в управління АРМА. І знову без жодного повідомлення власників та адвокатів холдингу.

– А АРМА практично миттєво передає їх в управління нашому прямому конкуренту – Сергію Тарасову, власнику ТОВ АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН – який, звичайно ж, “абсолютно випадково”, знаходиться в дружніх відносинах з Яковом Грибовим, який і подав проти мене позов, – повідомив Купавцев.

Таким чином, на думку мажоритарного акціонера Росток-Холдинг, вимальовується ціла рейдерська схема захоплення успішного аграрного холдингу. Спочатку за сфабрикованим позовом відкривається кримінальна справа.

Далі заангажований суд без повідомлення власника заарештовує корпоративні права і нерухоме майно, після чого передає їх в управління АРМА.

АРМА, в свою чергу, без будь-якого конкурсу передає активи компанії в управління третім особам, які, “за випадковим збігом обставин”, пов’язані з позивачем. Ланцюжок замкнувся.

За підсумками цих подій НАБУ відкрила дві кримінальні справи за фактом зловживання службовими повноваженнями і спробі заволодіння активами групою осіб.

При цьому Віктор Купавцев переконаний, що Росток-Холдинг – це лакмусовий папірець для влади на предмет перевірки на корумпованість. Купавцев вірить, що Росток-Холдинг вистоїть.