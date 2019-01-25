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Факты / Украина / Общество / Россия втрое усилила разведку, готовит наступление - Наев/

Росія втричі посилила розвідку, готує наступ – Наєв

Росія може готувати повномасштабний наступ на нашу країну. Україна готова до такого сценарію.

война на донбассе

Україна готова до можливого нападу Російської Федерації на нашу територію, заявив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, повідомляє Kyivpost.

– По-перше, вони збільшили чисельність своїх військ. Там, де на базах у російсько-українського кордону було вісім батальйонних тактичних груп, зараз збільшили показник до 12 у районі моєї відповідальності, – зазначає Наєв.

За його словами, російські війська також значно збільшили кількість літаків, готових діяти з аеродромів на їхньому боці кордону у Донецькій області.

Крім того, українські військові виявили особливий тип супутникового зв’язку, який використовується старшими російськими офіцерами.

Командувач Об’єднаних сил вважає, що ймовірність російської атаки збільшилася після агресії РФ у Керченській протоці і захопленням у полон українських моряків.

В Україні є сили зі спеціалізованою підготовкою ведення боїв в умовах міст, якщо російські війська будуть намагатися ввійти у Маріуполь, проте у пріоритеті ВСУ – не дозволити їм це робити.

Нагадаємо, коли очікувати блокування РФ українських портів у Чорному морі.

Фото: Міністерство оборони України

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