Незважаючи на засудження світу, Росія не зупиниться на Азові і може почати блокувати українські порти у Чорному морі.

Німеччина давно заявила про намір направити своїх спеціалістів у Керченську протоку та пропонує врегулювати російську агресію у Нормандському форматі.

А вже цього тижня резолюцію про агресію Росії у Керченській протоці розгляне Парламентська асамблея Ради Європи, але РФ не надіслала навіть власну делегацію до ПАРЄ.

Росія розуміє лише силу, тому Україні важливо розвивати власні військово-морські сили та обороноздатність на морі, а не чекати лише на реакцію світу.

На Азові Російська Федерація навряд чи зупиниться.

На думку фахівців, у 2019 році можна очікувати блокування росіянами українських портів у Чорному морі.

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Нагадаємо, Полторак вважає, що у Росії було дві мети у Керченській протоці.